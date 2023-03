Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, yazılarıyla EKONOMİ'de

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, politika ve uluslararası ilişkiler konularında sıcak gelişmeleri ve değerlendirmelerini gazeteniz EKONOMİ'de kaleme alacak. Prof. Dr. Han'ın ilk yazısı 4 Nisan Salı günü...

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, İstanbul, Boğaziçi, Koç ve Harvard üniversitelerinde, ekonomi, uluslararası ilişkiler, strateji, finans ve müzakere stratejileri konularında lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitimi aldı. Halen istanbul’da Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğreti üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Han, bundan önce Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Han, TC Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde, Stratejik Düşünce ve Uluslararası Sistemin Evrimi konularında, Müşterek Harp Enstitüsü’nde ise Strateji ve Startejik Öngörü konularında öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Akademik Danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

Han, University of Pennsylvania tarafından Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinin en iyi 20 think tank kuruluşu arasında gösterilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi’nin (EDAM) Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Han 2018 yılında İtalya’nın en eski ve prestijli düşünce kuruluşu olan ve yine University of Pennsylvania tarafından küresel olarak 2018 yılının en dikkate değer düşünce kuruluşu olarak sıralanan l’Istituto per gli Studi di Politica (ISPI) tarafından kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanlar paneline Kıdemli Araştırmacı olarak göreve getirilmiştir.

St. Andrews Üniversitesinin Suriye Çalışmaları Merkezi (2005) ve Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezinde (2014) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. ABD’nin en önemli think-tank kuruluşları arasında gösterilen German Marshall Fund of the United States’in (GMF) Türkiye Programı dahilinde yayınladığı On Turkey araştırma serisi yazarı ve söz konsu kuruluşun Türkiye – Avrupa Birliği – Amerika Birleşik Devletleri Üç Taraflı Stratejik İstişare Grubu üyesidir. Almanya Federal Cumhuriyetinde iktidar partisi CDU’nun bağımsız düşünce kuruluşu olan Konrad Adenauer Stiftung’un Türkiye’de yürüttüğü liderlik programının baş danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Han, yine Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarının ortak Araştırma kuruluşu olan Stiftung Wissenschaft und Politik’in daimi katılımcısıdır.

Prof. Dr. Han Akademik çalışmaları dışında Türkiye İhracatçılar Meclisi‘nin ilk Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak görev yapmış (2003-2006), akademik kariyerinin yanı sıra özel sektörde sanayi ve finans kurumlarında Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu baş danışmanlığı görevlerinde bulunmuş, Genel Koordinatörlük, Genel Müdürlük, Proje Müdürlüğü, Uluslararası Sermaye Piyasaları Koordinatörlüğü konumlarında görev yapmıştır.

Dr. Han aynı zamanda küresel teknoloji ve finans şirketlerine danışmanlık hizmetleri sunmakta olan İstanbul Ekonomi Danışmanlık firmasının danışman heyeti içerisinde bulunmaktadır ve konvansiyonel ve dijital alanlarda araştırma, veri analizi ve strateji hizmetleri vermekte olan İstanbul Ekonomi Araştırma firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi.