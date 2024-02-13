Prof. Dr. Bingöl maden faciası sonrası uyardı: Vatandaşların mutlaka uyarılması gerek

Erzincan'da bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Haber Türk'e açıklamalarda bulunan Bingöl, madenden çıkan malzemenin biriktirilmesiyle ilgili soruna dikkat çekerek, kayan malzemenin kimyasal tozlar içerdiğini belirtti.



Prof. Dr. Bingöl şunları söyledi:

* Madenden çıkan malzeme, alttan yukarıya doğru kademli olarak birikmesi gerekirken öyle bir birikme yok. Ağırlığa bağlı olarak yaşadığımız felakete neden oldu. Bunun içerisinde elbette ki kimyasal tozlar var. Bunun önüne kısa sürece geçilemez. Oradaki vatandaşların mutlaka uyarılması gerekir. Yakın olan yerlerin çok fazla dışarı çıkmaması gerekiyor.

Dereye ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor

* Dereye doğru akıyor ama ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Yağmur yağarsa Fırat Nehri’ne götürecektir. Bu dokuz kişinin dışında da bir çevre felaketi var. Birikme yapılırken neden tedbirler alınmamış? Yetkililere sormak gerekir."