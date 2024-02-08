Prof. Dr. Emre Alkin: MB'nin kredi kartlarına müdahalesi büyük hata olur

Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası'nnı yeni Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Alkin, toplantıda başkan yardımcılarının da söz almasının ekip görüntüsü verilmesi açısından olumlu bir gelişmeye işaret ettiğine dikkat çekti.

Emre Alkin, kamu harcamalarının önlenemez hızla artışı ve rekor kıran para arzı karşısında MB'nin başarılı bir sterilizasyon politikası uygulayamayağına değindiği değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Değerli Dostlar. İlk toplantı bana göre olumlu geçti. Ancak, şunu net olarak bilmemiz gerekiyor. Kağıt üzerinde matematik hesabıyla bazı planlar tutar ama önünde sonunda gerçekleri yaşarız. İddialı hedefler koymak önemlidir, ciddiyeti ifade eder. Ancak söz konusu hedeflerin tutmayacağı anlaşıldığında ısrar etmemek gerekir aksi takdirde “hayalci” sıfatı takılır.

Raporla mesaj gönderme işine devam ediyorlar

Her şeyden önce bazı uluslararası kuruluşların “yeni başkan gelir gelmez 500 puan artış yapar” sözünün aslında bir rica olduğunu ama Sn. Karahan’ın bunu dikkate almadığı görülüyor. Sanıyorum müşterilerine yüklü miktarda TL varlığı aldırmış olan bu kurumlar, bir önceki başkan üzerinde sonuç veren “raporla mesaj gönderme” işine devam etmek istiyorlar. Bakalım bu durum devam edecek mi ?

Başkan Yardımcılarının toplantıda söz almaları bir ekip görüntüsü oluşturduğu için olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir. En azından başkanlığa talip olmuş ama başkan yardımcısı olarak kalmış olanlar “sorun yok devam ediyorum” mesajı vermiş oldular. Daha önceki yazılarımda bundan farklı bir davranış beklemediğimi söylemiştim. Sebeplerini de anlattım.

Kredideki yavaşlama MB'nin başarısı değil, ortam bozuldu

Kamu harcamalarının önlenemez hızla gelişmesi ve para arzının rekor kırmış olması karşısında Merkez Bankası’nın başarılı bir sterilizasyon politikası uygulaması pek mümkün değil. Saçılmış bunca paraya karşılık faiz yükseliyor ama, bankaların kredi vermesini önleyen faizin yüksekliğinden çok ortamın iyice riskli hale gelmesi. Firmalar her seviye faizden kredi almaya meyilliler ama bankalar tahsilat sıkıntısı çekmemek için dikkatli davranıyorlar. Özetle, kredi hızında ara sıra görülen yavaşlama Merkez Bankası’nın başarısı değil ortamın bozulması.

Kartlara müdahale hoşnutsuz karşılanır

Kredi kartları üzerinden yapılacak bir hamle, sadece bir kısmı talep kaynaklı enflasyonu sürekli talep cephesinden vurma alışkanlığının devam ettiğini gösterecek. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını kredi kartları üzerinden karşıladığını biliyoruz. Ancak, bazı harcama türlerini özel hayatında hiç atlamayanlar, devlette görev aldıkları zaman bunları “lüks” olarak tarif ediyorlar anlaşılan. Kredi kartı harcamalarının artışının yükselen fiyatlar olduğunu idrak etmeden atılacak adımların büyük bir hata ve doğal olarak büyük bir hoşnutsuzluk yaratacağını söylemem lazım. Gelirler ve hayat pahalılığı arasındaki dengeyi kuramadan aradaki makası açmak hatalı olacaktır. Sadece vatandaş için değil kendileri için de.