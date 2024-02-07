Prof. Dr. Kara: Enflasyonla mücadeleye seçim arası verildi

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yaşanan düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, "Seçimlerden sonra döviz rezervlerinde gözlenen artış bu yılın başından itibaren tersine döndü" dedi.

Hazırladığı grafikte dövizdeki brüt ve net düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Kara, "TCMB rezervlerindeki son dönem düşüşünün nedenini çok soran oldu. Bana göre temel nedeni, enflasyonla mücadeleye seçim arası verildiği algısının güçlenmesi" yorumunu yaptı.

Kara, bir başka paylaşımında ise, yastık altındaki altınların ocak ayında azaldığına dikkat çekti. Kara, "Ocak ayında, yastık altındaki altının uzun bir aradan sonra ilk defa azaldığı hesaplanıyor (1,1 milyar dolar)" ifadelerini kullandı.



Hakan Kara, 2023 genel seçimleri öncesinde (Mart-Mayıs) yaklaşık 18 milyar dolar altının yastık altına girdiğini belirtti.