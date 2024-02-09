Prof. Dr. Naci Görür 'bağırıyorum' diyerek kenti işaret etmişti: TMMOB'dan 'katil fay' uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında İstanbul, İzmir ve Tunceli'ye özel uyarılarda bulundu.

"Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere" ifadelerini kullanan Görür, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil" dedi.

Görür açıklamasında, "Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum. Erzincan’da 1990’da olan deprem, asıl büyük deprem 1939 depremi, Erzincan’ın Bingöl Karlıova arasındaki o Kuzey Anadolu Fayı biz ona Yedisu fayı diyoruz, 1784’te en son deprem üretmiş. Biz biliyoruz ki Kuzey Anadolu Fayı 250 senede deprem üretir 1784+250 koyarsan bu zamanlara geliyoruz. Periyodu dolmuş" ifadelerini kullanmıştı.

Görür'ün uyarılarının ardından TMMOB Tunceli İKK sekreteri Uğur Beycan da açıklamalarda bulundu. BirGün'e konuşan Beycan, kentin Kuzey Anadolu fay hattı (KAF) ile Doğu Anadolu Fay hatı (DAF) arasında kaldığını ve Ovacık, Pülümür fayları ile çevrili olduğunu kaydetti.

"Tunceli tabiri caizse katil faylarla çevrili"

"Bu iki fay hattı Tunceli ve çevre iller için ciddi anlamda tehlike arz ediyor. 7.2 üzeri bir deprem üretebilme potansiyeline sahip. Tunceli tabiri caizse katil faylarla çevrili. Henüz merkezi iktidar boyutunda kayda değer bir çalışma yok. Bugün merkezi iktidarla yerel yönetimlerin ortak çalışıp kent uzlaşısı altında kentlerimizi depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.

Yedisu fayının bir önceki kırılımının 1784 yılında gerçekleştiğini kaydeden Beycan, "Bunlar 250 yılda bir tekrar eden kırılımlar ve bugün teknik ve bilimsel olarak ömrünü tamamlamış durumda" diye konuştu.

Beycan, "Kent merkezinde 3.600 bina bulunuyor bu binalardan 36'ısının yıkılacağını düşünüyoruz. Her bir yapıda 10 daire var olarak hesaplayın. 360 daire eder. 4 kişilik aileden 1440 kişi yapar şehir merkezi nüfusunu 36 bin olarak düşündüğümüzde bu büyük bir rakam. Bunun daha da fazlası olabilir. Maraş merkezli depremlerde bilimsel öngörüden çok daha fazla yer yerle bir oldu. 310 binadan 38 bin 500 ü yıkıldı. Bu oran yüzde 10 oldu. Bizim burada öngörümüz de yüzde 1-5 arasındaydı. Bunun nedeni de imara açılmaması gereken alanlar seçim yatırımı için imara açıldı. Mühendislik hizmeti görmemiş yapılar imar affı kapsamına alındı" ifadelerini kullandı.