Prof. Dr. Naci Görür eski konuşmasını paylaştı: Bölgeyi bir kez daha uyardı

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde bir yıl geride kalırken, deprem uzmanları Türkiye’nin deprem haritasına dikkat çekmeye devam ediyor. Yer Bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depreminden sonra 5 Ocak 2020’de yaptığı açıklamaların bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı. Görür, katıldığı canlı yayındaki sözlerinde Kahramanmaraş bölgesine dikkat çekmişti. 6 Şubat 2023’te ise 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle bölge ağır yıkıma uğradı. Deprem uzmanı aynı konuşmasında, Palu-Bingöl arasını işaret ederek “endişemiz var” uyarısında bulunmuştu.

Görür’ün 2020’de yaptığı uyarılar şöyle

“Kahramanmaraş’ın güneydoğusundaki sahalarda da depreme dikkat etmek lazım demiştik; bunu halen diyoruz. Yani, bu yöre de depreme gebe bir yer. Buralarda da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu, Elazığ’daki deprem olduktan sonra doğrultu atımlı fayların bir nitelikleri var; bir yerde deprem olup enerji boşalttıkları zaman kendi doğrultuları üzerinde daha uzaktaki bazı yerlere enerji veya stres transfer etme durumları olabilir. Bu Elazığ depreminden sonra şimdi bizim endişemiz var; Palu- Bingöl arasına özen göstermek lazım. Sivrice’den Adıyaman-Sincik ve Kahramanmaraş yöresine dikkat etmek lazım... Kocaeli yani Yalova kesiminde büyük deprem olduğu zaman 1999 depremi, İstanbul tarafına enerjiyi transfer etti. Burayı yükledi, tehlikeli hale soktu. Şimdi de İstanbul’un kırılmasını bekliyoruz. Bizim bu faylar hakkında birtakım öngörülerde bulunurken falcılık yeteneğimiz yok.”

Naci Görür: Periyodu dolmuş

Prof. Dr. Görür, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise “Erzincan’ın Bingöl Karlıova arasındaki o Kuzey Anadolu Fayı biz ona Yedisu fayı diyoruz, 1784’te en son deprem üretmiş. Biz biliyoruz ki Kuzey Anadolu Fayı 250 senede deprem üretir 1784+250 koyarsan bu zamanlara geliyoruz. Periyodu dolmuş” ifadelerini kullanmıştı.