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Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu: İki haftadır haber yok

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını bildirdi. İngiliz güvenlik güçlerinin, Ekren'in bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu: İki haftadır haber yok
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu bildirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."

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