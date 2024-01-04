Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Artık sadece ekonomi ve finansa odaklanacağım
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında elinden bir şey gelmediğini söyleyerek "Bundan sonra tamamen gündemden kopup sadece uzmanlık alanım olan Finans ve Ekonomiye odaklanacağım" dedi.
Son zamanlarda ekonomi ve finans dışında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmeler ile ses getiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaptığı bu paylaşımları bırakma kararı aldı. Demirtaş X (Twitter) hesabından yaptığı duyuruda , "Bundan sonra tamamen gündemden kopup sadece uzmanlık alanım olan Finans ve Ekonomiye odaklanacağım" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın konuya dair gönderisi şöyle:
Dünyada ve ülkemde olan her şey beni üzüyor. Elimden de gelen SIFIR. O yüzden Gündem ile ilgili yazmamaya çalışıyorum. Bundan sonra tamamen gündemden kopup sadece uzmanlık alanım olan Finans ve Ekonomiye odaklanacağım.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 4, 2024
"Dünyada ve ülkemde olan her şey beni üzüyor. Elimden de gelen SIFIR. O yüzden Gündem ile ilgili yazmamaya çalışıyorum. Bundan sonra tamamen gündemden kopup sadece uzmanlık alanım olan Finans ve Ekonomiye odaklanacağım."