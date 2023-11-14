Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u 'dana dili'yle tehdit eden Mustafa Yücel trafik kazasında öldü
Eskişehir’de yol çalışması yapan ekskavatöre çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü Mustafa Yücel'in Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u muayenehanesine dana dili bırakarak tehdit eden kişi olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Karageyikli Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Yücel (40) idaresindeki kamyonet, yol çalışması yapan ekskavatöre çarptı.
Kamyonette bulunan Yücel ile 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti. Yücel’in eşi Firdevs Yücel (49) ile diğer kızı Sena Yücel (8) ise kazada yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Yücel’in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un muayenehanesinin bulunduğu apartmana 2 adet ‘dana dili’ bırakarak tehditte bulunan kişi olduğu öğrenildi.
5 yıl 6 ay hapis cezası aldı
Mustafa Yücel hukuki süreç sonucunda 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargılama sırasında cezaevinde bulunan Yücel, karar açıklandıktan sonra tutuklu bulunduğu süre gözönünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.