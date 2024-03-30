Propaganda yasağı başladı

Türkiye'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı sandık ve seçmen sayısına göre, ülke genelinde 206 bin 845 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 vatandaş oy kullanacak. Türkiye’de seçmen sayısı en yüksek ilçe 719 bin 760 kişiyle Ankara’nın Çankaya ilçesi oldu.

İstanbul’da 11 milyon 814 bin 625 kişi ile Türkiye’nin en çok seçmen sayısına sahip ili olurken 11 milyonu aşkın vatandaş 33 bin 267 sandığa gidecek.

Başkent Ankara’da ise 4 milyon 304 bin 874 seçmen 13 bin 253 sandıkta oy kullanacak. İzmir’de ise 10 bin 697 sandıkta 3 milyon 459 bin 970 kişi kent için tercihini yapacak.

Propaganda serbestliği sona erdi

Yerel seçimlere ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Seçim günü yasakları

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.