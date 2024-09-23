Rahmi Koç gelir vergisi şampiyonu oldu

Ankara Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda il genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 480 milyon lira vergi ödeyen Rahmi Koç, gelir vergisi listesinde ilk sırada yer alırken, EKONOMİ Gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu ise 7 milyon 161 bin lira gelir vergisi ödeyerek listeye 97. sırada girmeyi başardı.

Kurumlar vergisinde ise 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ ilk sırada yer alırken, Eti Maden İşletmeleri 3 milyar 598 milyon TL ile en çok vergi ödeyen ikinci şirket oldu.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra:

1 MUSTAFA RAHMİ KOÇ 480.080.162,58

2 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

3 MERT GÜR 142.688.394,24

4 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

5 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

6 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

7 ERMAN ILICAK 86.206.778,06

8 FERİDUN GEÇGEL 83.175.203,32

9 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

10 HAYRETTİN REŞAT KÖYMEN 54.363.344,44

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra:

1 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 5.820.245.724,64

2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ 3.598.960.099,17

3 İLLER BANKASI A.Ş. 2.417.612.339,00

4 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

5 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

6 TÜRK TRAKTÖR A.Ş. 2.021.778.543,78

7 ETİ SODA ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. 1.738.012.310,19

8 DEVLET HAVA MEYDANLARI 1.343.528.182,06

9 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

10 İSMİNİ AÇIKLAMAK İSTEMEDİ

Gelir vergisi rekortmenleri tam liste:

Kurumlar vergisi rekortmenleri tam liste: