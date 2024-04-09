Ramazan Bayramında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Marketlerin çalışma saatleri
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatilinde market zincirleri çalışmaya devam edecek fakat çalışma saatleri nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramında marketler açık mı? Bayramda BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte detaylar…
Ramazan Bayramında marketler açık mı?
2024 Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayramda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.
Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
2024 BİM çalışma saatleri
BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
2024 ŞOK çalışma saatleri
ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
2024 A101 çalışma saatleri
A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
2024 Tarım Kredi Marketlerin çalışma saatleri
Tarım Kredi Marketler, haftanın her günü sabah 09.00’da açılıp akşam 21.00’da kapanmaktadır.