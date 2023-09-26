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Refüje çarpan motosikletteki öğretmen hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı 06 DIE 097 plakalı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı. Başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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