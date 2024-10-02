  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi
Takip Et

Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi

İstanbul'da evinde düşme sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan eski haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlığının ne durumda olduğu merak edilirken Nilüfer'den açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi
Takip Et

19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Şarkıcı Nilüfer, tedavisi normal odada süren Reha Muhtar'ın son durumu hakkında bilgileri paylaştı.

Reha Muhtar felç mi kalacak?

Nişantaşı'nda bir AVM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi. Hastanede hâlâ. Felçli kalma durumu yok. Gittim, gördüm kendisini" dedi.

Kendisinden de bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" açıklamasını yaptı.  

Aliyev: Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidirAliyev: Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidirDünya
Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyorAudi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyorEkonomi
Gündem
Uçağı birbirine katmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Uçağı birbirine katmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Kremlin: Orta Doğu’da gerilimin taraflarını itidale çağırıyoruz
Kremlin: Orta Doğu’da gerilimin taraflarını itidale çağırıyoruz
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'den Lübnan hamlesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'den Lübnan hamlesi
2 belediye başkanı YRP'den istifa etti
2 belediye başkanı YRP'den istifa etti
İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu
İstanbul'da kedilere kezzap ve asitle saldırmıştı: O caninin cezası belli oldu
Bazı illerin başsavcıları değişti
Bazı illerin başsavcıları değişti