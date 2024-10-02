Reha Muhtar felç mi kalacak? Nilüfer'den açıklama geldi
İstanbul'da evinde düşme sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan eski haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlığının ne durumda olduğu merak edilirken Nilüfer'den açıklama geldi.
19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski haber spikeri Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Şarkıcı Nilüfer, tedavisi normal odada süren Reha Muhtar'ın son durumu hakkında bilgileri paylaştı.
Reha Muhtar felç mi kalacak?
Nişantaşı'nda bir AVM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, "Reha Muhtar'ın genel durumu gayet iyi. Hastanede hâlâ. Felçli kalma durumu yok. Gittim, gördüm kendisini" dedi.
Kendisinden de bahseden Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" açıklamasını yaptı.