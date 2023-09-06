Resmi Gazete'de bugün (6 Eylül 2023)
6 Eylül 2023 Tarihli ve 32301 Sayılı Resmî Gazete.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7567)
YÖNETMELİK
–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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