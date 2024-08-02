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Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu
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En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu vergi paketinde yer alan bir maddeye göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 kişinin yararlanacağını açıklamıştı.

Düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamasıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

 

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