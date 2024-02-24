Restoranlarda "eko ürün" dönemi: 'Shrinkflasyon' menüsü

Artan fiyatlarla müşteriler azalınca restoranlar da yeni bir yöntem uygulamaya koydu. Gramaj düşürüldü, porsiyonlarla birlikte fiyat da azaldı. Bu ürünler menüye de "eko" ön adıyla girdi.

Bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya düştü.

Gramaj düşürülüyor

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi. Işıksever, restoranların eko beyti, eko iskender gibi isimler vererek ürünlerini pazarlamaya devam ettiğini ifade etti.

Artan et fiyatlarına da değinen Işıksever, "Bizim ana temel ürünümüz et. Et artınca haliyle fiyat da artıyor. Ramazan menülerine de yansıyacak, diğer ürünlere de yansıyacak. Et fiyatlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım." diye konuştu.

Mahfi Hoca uyarmıştı

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazsınında Türkiye'de enflasyona bağlı olarak shrinkflasyon (üründe gramaj düşürme) yaşandığını aktarmıştı.

Eğilmez aynı yazıda skimpflasyon (ürünün kalitesinin düşürülmesi) uyarısında da bulunarak, enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmeden bu iki enflasyon türünün kalıcı olacağına dikkat çekmişti.