Resul Emrah Şahan’ın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi

19 Mart'ta gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatları, geçtiğimiz hafta tutukluğuna itiraz etti. Avukat Hüseyin Ersöz, itiraz dilekçesinde “Terörsüz Türkiye” sürecine değinerek Şahan’a yöneltilen suçlamaların boşluğa düştüğünü söyledi.

İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi. Şahan'ın avukatlarının ise duruşmaya çağrılmadığı öğrenildi. Bu duruma tepki gösteren avukat Hüseyin Ersöz, “Bugün görülen tutukluluk incelemesi duruşmasında Emrah Şahan’ın, tutukluluk halinin devamı kararı verildi. Avukatlar ise duruşmaya çağrılmayarak/alınmayarak ‘müdafii yardımından faydalanma hakkını’, dolayısıyla savunma hakkını ihlal eden bir yaklaşım sergilendi.” dedi.

“Hakkımda verilecek karar, tarihe iyi ya da kötü bir not düşecek”

Ersöz, Şahan’ın duruşmada yaptığı konuşmayı da paylaştı.

Şahan’ın sözleri şu şekildeydi:

“… Somut ve gerçek tek bir delil olmaksızın tarafıma ‘terör örgütüne yardım' suçu isnat edilmesi, en hafif tabirle hukukun bir araç olarak kullanılması ve Düşman Ceza Hukuku uygulanmasıdır. Son olarak şunu belirtmek isterim ki bugün Türkiye siyasetinde yaşanan tarihi gelişmeleri hücremde mümkün olduğunca takip etmekteyim. İsnat edilen suçlamalar ile bugünkü gelişmeleri karşılaştırdığımda, hangi gerekçeyle özgürlüğümden mahrum bırakıldığımın derin bir sorgusu içindeyim. Hukuka aykırı ya da suç teşkil eden tek bir eylemim olmaması karşısında hakkımda verilecek kararın, tarihe iyi ya da kötü bir not düşeceğini de ifade etmek isterim …”

Ersöz, Sulh Ceza Hakimliği’nin tutukluluk halinin devamı kararına, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini de aktardı.