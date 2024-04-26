Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyordu.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan-Biden görüşmesinin Erdoğan'ın programındaki değişiklikten dolayı ertelendiğini ifade etti.

Gizlilik kaydıyla Reuters'a konuşan yetkili, yeni tarihin kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmamıştı.

Ancak Mart ayı sonunda Reuters'a konuşan bir yetkili, teklifin Beyaz Saray'dan gittiğini ve Ankara'nın da Erdoğan-Biden buluşması için 9 Mayıs tarihini kabul ettiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti bir ilk teşkil edecekti. ABD lideri Biden, Erdoğan'ı daha önce hiç Washington'da ağırlamamıştı.

En son NATO Zirvesi'nde bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçen temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" demişti.