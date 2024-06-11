Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 2 kişi öldü

Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan V.E. ile Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor. Savcılık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.