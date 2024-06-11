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Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 2 kişi öldü

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapıldıktan sonra yaralı kurtarılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 2 kişi öldü
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Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan V.E. ile Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor. Savcılık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.