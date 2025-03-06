RTÜK Başkan Yardımcısı: "2025'i LGBT ile mücadele yılı ilan ettik"

TBMM Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcileri sunum yaptı.

"Sansürden ziyade aile ve çocuk dostu hareketleri destekliyoruz"

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakınen arkadaşlarımız raporlama faaliyetlerine devam ediyorlar. Bizler iki yıldan beri belli aralıklarla dizi yapımcıları ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz şey ürün ortaya çıktıktan sonra sansür uygulamasından ziyade aile ve çocuk dostu hareketleri destekliyoruz" dedi.

"LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz"

"Çok sayıda dernek şu bu ile davalığız, bundan da asla gocunmuyoruz"

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise, "BTK olarak güvenli internet hizmeti anlamında, filtreleme bağlamında biz çocuğa odaklanıyoruz ama LGBT içeriklerine asla izin vermiyoruz. Bu bağlamda çok sayıda dernek şu bu ile davalığız, bundan da asla gocunmuyoruz, asla izin vermiyoruz" diye konuştu.