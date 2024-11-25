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Bakan Tekin: Kreşlerde çocuklara LGBT propagandası yapılıyor, gereğini yapacağız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelere gönderdiği "kreş" yazısıyla ilgili siyasette tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Tekin: Kreşlerde çocuklara LGBT propagandası yapılıyor, gereğini yapacağız!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerle ilgili yaptığı açıklamada, belediyelere gönderilen yazının kreşlerle alakalı olmadığını belirtti. Talebe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert tepki verdi.

Bakan Tekin: Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası yapılmakta

Karşılıklı polemiklerin ardından Bakan Tekin, gazeteci Fuat Uğur'a konuştu. Uğur, Tekin'le yaptığı görüşmenin detaylarını tv100'de aktardı. Tekin verdiği demeçte "Kimi belediyelerin kreşlerinde, kreş adı altında yasa dışı olarak sadece okul öncesi eğitim verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda çocuklara LGBT propagandası yapılmakta ve eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacak.” dedi. 

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