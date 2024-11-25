Bakan Tekin: Belediyelerin açtığı kreş ve anaokulları kanunsuz

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir yazı göndererek, sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunu ve bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin yapıldığı ve bu program ve kapsamda eğitim öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında verdiği karar ile Belediye Kanunu’nun ‘Belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği belirtilen yazıda, belediyelerin izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti konusunda uyarılarak yeni yerlerin açılmasına izin verilmemesi ve mevcut yerler hakkında kanun hükümlerine göre hareket edilmesi konusunun belediyelere bildirilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de il müdürlükleri aracılığıyla yazıyı kreşi olan belediyelerin bulunduğu valiliklere ve bilgi için de ilgili belediyelere gönderdi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu yazısı hatırlatılarak, 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edilmesinin sağlanması istendi.

CHP'den tepki geldi

Karara muhalefet sert sözlerle tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" dedi. İmamoğlu, "Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum" dedi.

Bakan Tekin'den 'kreşler kapatılacak' iddialarına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'kreşler kapatılacak' tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor. Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalıdır. 'Belediyeler anaokulu açamazlar, açmamalı' dediler. Başvuruyu AYM'ye CHP yapmıştı. 2007'den beri kimseye ruhsat vermedik. Açılanlar varsa, kanuna aykırı biçimde açılmışlardır. Özgür Özel'e yanlış bilgi verildi. Özel, CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu."

DMM: 'Belediyeler eğitim faaliyetinde bulunamaz'

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden da açıklama yapıldı. DMM, belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek, talimatta belediyelerin kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada belediyelerin kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönetmeliği çervecesinde belirlendiği hatırlatırlatılarak, "Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez" denildi.

MEB'in saha incelemelerinde belediyeye ait kreşlerde etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespiti üzerine kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça talebin uygun görülmesi gerektiği belirtildi.