Rus askeri uzman: Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçağı üretebilir

Askeri uzman ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emekli Albay İgor Korotçenko, Türkiye’nin, F-16 müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda alternatif olarak Rusya ve Çin yapımı savaş uçaklarını değerlendirebileceği yönündeki iddiaları Sputnik'e değerlendirdi.

Rus Su-35 savaş uçaklarının, F-16’ya göre daha üst sınıf, daha yeni ve daha gelişmiş bir araç olduğunu kaydeden Korotçenko, Akkuyu dışında iki nükleer santralin daha yapımını planlayan Türkiye için hava sahası kontrolünün öncelik arz ettiğini belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, Batı yapımı her türlü kompleks teçhizatın yazılım ve donanım içerdiğinin çok iyi farkında. Bu, Amerikan F-16 ve F-35 uçaklarının veya Patriot hava savunma sisteminin dış radar sinyaliyle devreden çıkarılabileceğini anlamına geliyor. Özellikle de Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ciddi biçimde kötüleşirse bu yapılabilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiğini daha önce gördük. Bu açıdan bakıldığında Rus silahlarının Amerikan silahlarına göre daha fazla avantajı var."

Rusya, Türkiye'ye SU uçakları için üretim lisansı verilebilir

Türkiye'nin daha önce başta ABD ve NATO’nun baskısına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığını anımsatan Uzman,

“Türkiye, Rus sistemlerini alarak bağımsız aktör olduğunu gösterdi. Putin, Jukovskiy havacılık fuarında şahsen Erdoğan’a SU-57 dahil Rusya’nın en yeni savaş uçaklarını sergiledi. Üstelik şimdi tüm teçhizatımız özel askeri harekat bölgesinden geçiyor. Dolayısıyla uçaklara, gerçek savaş koşullarının dikte ettiği gerekli değişiklikler giriliyor” yorumunda bulundu.

Korotçenko, ortak üretim olasılığıyla ilgili şunu dedi:

Türkiye, Rus hava teçhizatını satın alma ihtimalini değerlendiriyor. Ama ortak üretim veya lisans üzerine üretim ya da hatta somut taktik ve teknik özelliklere göre uçak geliştirme olasılıkları da var. Daha önce böyle bir lisansı Hindistan’a verdik. Hindistan bu lisansla SU-30MKI savaş uçaklarını üretti. Zamanında Çin’e de SU-27 lisansını verdik. Çin, Rus lisansına göre 200’den fazla savaş uçağı üretti.