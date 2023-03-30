Rusya: Putin'in Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili herhangi bir karar alınmadı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu nükleer santralinin açılış töreni için nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir karar alınmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ATV'de yayımlanan söyleşisinde "27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve ilk adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.