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Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Bakan Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada "Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Bakan Fidan'dan açıklama
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Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında İstanbul'da Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Toplantıya ilişkin X hesabından değerlendirme yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptık. Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar. İnsani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardılar." dedi.

"Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir."

"Taraflar, ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları teati ettiler" diyen Fidan "Bu metinler üzerinde önümüzdeki günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun buldular. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldılar. Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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