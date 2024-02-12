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Saadet Partisi, İstanbul’un 6 ilçesinde daha adayını açıkladı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi, İstanbul’un 6 ilçesinde daha adayını açıkladı
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Saadet Partisi, İstanbul’daki Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle;

Ataşehir: Av. Alev Sezen (Genel Başkan Yardımcısı)
Silivri: Mahmut Hamdemirci
Başakşehir: Bekir Demirkaya
Bağcılar: Erhan Açıkgöz
Esenyurt: Mehmet Faruk Ertekin
Üsküdar: Yılmaz Bayat (Genel Başkan Yardımcısı)