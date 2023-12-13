Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde rahatsızlanarak, düşen ve ardından hastaneye kaldırılan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Doktorların konsültasyonda bulunduğu aktaran Karamollaoğlu, "Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci yerinde değil henüz. İnşallah o da yerine gelir. Bekleyip göreceğiz". İşte Karamollaoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Doktorlar bir konsültasyonda bulundular. Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci yerinde değil henüz. İnşallah o da yerine gelir. Bugüne kadar devam ettikleri gibi bugünden sonra da aynı desteği devam ettirecekler. Bekleyip göreceğiz. Ümit ederiz ki hem doktorların müdahalesi hem de yapılan dualarla Hasan Bey kardeşimiz normal hayatına dönecek bir noktaya gelir. Ama dünden bugüne bir değişikliğin olmadığını ifade ettiler.”