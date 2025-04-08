  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tilki alarmı
Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tilki alarmı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş için hazırlık yapan pilot, apronda tilki gördü. Pilot, hava trafik kontrolörlerini telsizden uyarırken, O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tilki alarmı
Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda bir pilot, uçuş için hazırlandığı sırada taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü.

Tilkinin uçağın sağ tarafından geçmesinin ardından pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek durum hakkında bilgi verdi.

Pilotun, "N girişinden önce taksi D yolunda tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım sağ tarafımıza geçti" sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı.

Bunun üzerine apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.

Gündem
AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi gençleri dijital içeriklerle hedef alıyor
AK Partili Durgut: Tütün endüstrisi gençleri dijital içeriklerle hedef alıyor
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bey'e sorumuz adayınız kim?
CHP lideri Özgür Özel: Devlet Bey'e sorumuz adayınız kim?
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
İBB eylemlerine toplam 20 soruşturma: 819 kişiye kamu davası açıldı
İBB eylemlerine toplam 20 soruşturma: 819 kişiye kamu davası açıldı
Avukatı duyurdu: Mahir Polat'a holter cihazı takıldı, cezaevine gönderildi
Avukatı duyurdu: Mahir Polat'a holter cihazı takıldı, cezaevine gönderildi
Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor