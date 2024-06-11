Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yasa peşlerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaştı.

"Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz"

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.