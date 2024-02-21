Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı branş dağılımı nasıl? Personel alımı başvuruları başladı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabileceği ve ÖSYM’ye ya da Sağlık Bakanlığı’na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağı vurgulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuzun yayınlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun." ifadeleri kullandı.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı

ÜNVAN ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS

BİYOLOG - - 20

BÜRO PERSONELİ - - 304

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ - - 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ - - 25 (İSTATİSTİKÇİ)

DIL VE KONUŞMA TERAPİSTİ - - 40

DİYETİSYEN - - 250

EBE - - 2000

FİZYOTERAPİST - - 400

GERONTOLOG - - 150

HEMŞİRE 2000 - 13000

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPIST) - - 20

ODYOLOG - - 30

PERFÜZYONİST - - 20

PSİKOLOG - - 250

SAĞLIK FİZİKÇİSİ - - 30

SOSYAL ÇALIŞMACI - - 30

MİMAR - - 10

MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) - - 50

MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) - - 35

MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) - - 10

MÜHENDİS (HARİTA) - - 2

MÜHENDİS (İNŞAAT) - - 30

MÜHENDİS (JEOFİZİK) - - 3

MÜHENDİS (MAKİNA) - - 10

ŞEHİR PLANCISI - - 1

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) - 300 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) - 40 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ) - 150 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) - 490 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) - 100 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) - 1200 -

SAĞLIK TEKNIKERİ (TIBBİ SEKRETER) - 900 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) - 15 -

SAĞLIK TEKNIKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) - 450 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) - 150 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) - 150 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) - 150 -

SAĞLIK TEKNIKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJI) - 30 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) - 425 -

SAĞLIK TEKNIKERİ (FIZIK TEDAVI - 100 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) - 1540 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) - 30 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) - 60 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) - 15 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMI) - 40 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) - 15 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) - 25 -

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) - 425 -

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 550 50 -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 50 - -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10 - -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 400 - -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 80 - -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 200 - -

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 100 - -