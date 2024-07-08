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Sağlık Bakanlığı: Sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulans görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı, Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı'da selden etkilenen bölgelerde 7 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Sağlık Bakanlığı: Sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulans görevlendirildi
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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında Muş ve Ordu'da hayatını kaybeden 2 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilendi.

Bölgeye 7 UMKE VE 22 ambulans görevlendirildi

Selden etkilenen bölgelerdekilere "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, bölgeye 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiği kaydedildi.

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