Sağlık-Sen: Nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Rize'deki İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda sağlıkla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifine değinen Doğan, şunları söyledi:

"Bu kanun teklifine muhakkak hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir madde eklenmeli, nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmelidir. Nöbet ücretleri olması gereken seviyelerin çok altında. 7. dönem toplu sözleşmede ilk defa oransal olarak nöbet ücretlerine artış elde ettik. Ancak bu yeterli değil. Sağlıkla ilgili birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek."