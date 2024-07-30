Sahipsiz hayvanlar için kısırlaştırma programı başlatıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sokak hayvanları sorununu çözmek için harekete geçtiklerini açıkladı.

Balaban, belediye bünyesindeki veterinerler tarafından yapılacak kısırlaştırma işlemlerinin önemine değindi. Aynı zamanda, yeni işe alınan veteriner teknikerlerinin de bu sürece destek vereceğini dile getirdi. Başkan Balaban, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almanın ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamanın, kısırlaştırma işlemleriyle mümkün olacağını vurguladı.

“Kısırlaştırmayı veterinerimiz yapacak”

Bu adımla birlikte, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi ve vatandaşların daha huzurlu bir çevrede yaşamasının hedeflendiğini kaydeden Belediye Başkanı Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizin en önemli sorunlarından biri olan sokak hayvanları sorununu hayvanseverlerle birlikte süreç içerisinde çözeceğiz. Bunun en etkili çözümü kısırlaştırmadır. Bu anlamda belediyemize aldığımız veteriner ve veteriner teknikeri arkadaşlarla birlikte sorunu çözeceğiz. Kısırlaştırmayı veteriner arkadaşımız yapacak. Veteriner teknikerlerimiz asla kısırlaştırma işlemi yapmayacak. Bu konuda vatandaşlarımız yanlış bilgi sahibi olmasın. Hayvanları toplama ve kısırlaştırmaya hazırlama işlemini sadece veteriner teknikeri arkadaşlarımız yapacak. Bu konuda adım adım sonuç alacağız. Ama üzülerek söylüyorum bizden önceki 10 yıllık süreç içerisinde Yunusemre Belediyesi’nde bir tane bile sokak hayvanı kısırlaştırılmamış. Veterinerlerimiz ve teknikerlerimizle birlikte bu sorunu çözmek için kararlıyız. Amacımız hem hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu korumak. Hemşehrilerimizin hiç şüphesi olmasın ki bu konuda belediye olarak çok hassasız. Sokak hayvanlarımız da bizim için birer candır." diye konuştu.