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Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Bayraklar kırmızıya çevrildi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Haber Merkezi
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Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Bayraklar kırmızıya çevrildi
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Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Bayraklar kırmızıya çevrildi

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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