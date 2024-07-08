Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Bayraklar kırmızıya çevrildi
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
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Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
Bayraklar kırmızıya çevrildi
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.