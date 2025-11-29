Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan önceki işi ne, aslen nereli? soruları araştırılıyor. Resmi Gazete’de yer alan atama kararı sonrasında Ayhan’ın kim olduğu merak ediliyor.

SALİH AYHAN KİMDİR?

Salih Ayhan, 1972 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü´nde tamamlamıştır. 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Londra'da dokuz ay dil eğitimi almıştır.

SALİH AYHAN ÖNCEKİ İŞİ NE, ASLEN NERELİ?

Ayhan, Çatalpınar, Yakakent, Azdavay, Altınyayla, Şarkışla Kaymakam vekillikleri, Divriği ilçesinde Kaymakamlık yapmıştır. 19 Ekim 2016 tarihinde atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas Valiliğine atanmıştır. 2022 yılında Şanlıurfa Valisi olarak atandı. Ayhan, açıklanan Resmi Gazete'ye göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.