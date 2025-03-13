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Şam’da kritik zirve! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Suriye’ye gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Haber Merkezi
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Şam’da kritik zirve! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Suriye’ye gitti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (13 Mart) Suriye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi. 

Bakan Fidan Ahmed Şara ile görüşecek

Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

Çatışmalar gündemde

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

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