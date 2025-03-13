Türkiye, 'Rus gazı' için ABD ile masada: Yaptırım muafiyeti uzatılacak mı?

Türkiye, Rusya’dan doğal gaz tedarikini sürdürebilmek için ABD’nin sağladığı yaptırım muafiyetinin süresini uzatmayı amaçlıyor. Konuya yakın Türk yetkililere göre, aralık ayında verilen bu muafiyetin 20 Mart’ta sona ermesi bekleniyor ve Ankara, sürenin uzatılması için diplomatik girişimlerine devam ediyor.

Yetkililer, sürecin kamuoyuna açıklanmadığını vurgulayarak isimlerinin gizli kalmasını istedi. Türkiye, şimdiye kadar Gazprombank’a yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğu sürenin bitiş tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapmamıştı.

Rus gazı Türkiye için kritik konumda

Bloomberg’in haberine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin doğal gaz ithalatının %45’ten fazlası Rusya’dan karşılandı. Özellikle bu kış beklenenden daha soğuk geçtiği için Rus gazı Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından hayati bir rol oynadı. Ayrıca, yaz aylarında hidroelektrik üretiminin düşmesi beklendiğinden, Rusya’dan alınan doğal gazın enerji ihtiyacını karşılamaya devam etmesi kritik önem taşıyor.

Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşecek

Yetkililere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme yaparak muafiyet süresinin uzatılmasını talep edecek.

ABD, Kasım ayında Rusya’nın enerji gelirlerini kısıtlamak amacıyla Gazprombank’a yaptırımlar getirmişti. Ancak Türkiye ve Macaristan gibi büyük doğal gaz ithalatçılarının enerji tedarikinde aksama yaşamaması için bu ülkelere özel muafiyetler tanınmıştı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken, ABD Hazine Bakanlığı da mesai saatleri dışında yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi.