Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak

İSTANBUL-EKONOMİ

Çanakkale sahiline paralel ilerleyecek yarış, 21K, 10K, 6K ve 500 metre çocuk parkurlarından oluşacak.

İsim sponsorunun Saucony olduğu maraton, profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek maratona 1500 sporcunun katılması bekleniyor.

Saucony Troya Yarı Maratonu hem profesyonel hem de amatör sporcuları aynı parkurda buluşturmayı hedefliyor. Çanakkale’nin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sporun dinamizmini bir araya getirecek olan maraton, sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.