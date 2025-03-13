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Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen ilk Saucony Troya Yarı Maratonu, 20 Nisan 2025 Pazar günü koşuseverleri tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili bir parkurda buluşturacak. SPX’in de sponsorları arasında yer aldığı maraton, Truva Atı önünden başlayıp aynı noktada tamamlanacak.

Haber Merkezi
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Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak
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İSTANBUL-EKONOMİ

Çanakkale sahiline paralel ilerleyecek yarış, 21K, 10K, 6K ve 500 metre çocuk parkurlarından oluşacak.

İsim sponsorunun Saucony olduğu maraton, profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek maratona 1500 sporcunun katılması bekleniyor.

Saucony Troya Yarı Maratonu hem profesyonel hem de amatör sporcuları aynı parkurda buluşturmayı hedefliyor. Çanakkale’nin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sporun dinamizmini bir araya getirecek olan maraton, sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

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