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HBO Max Türkiye'ye geliyor: Abonelik fiyatları belli oldu

Türkiye’ye giriş yapmaya hazırlanan platform, HBO, Warner Bros., DC Studios ve discovery+ içeriklerinin yanı sıra BluTV yapımlarını da barındıracak. İşte Max Türkiye’nin fiyatları ve detayları...

Haber Merkezi
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HBO Max Türkiye'ye geliyor: Abonelik fiyatları belli oldu
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Warner Bros. Discovery bünyesindeki Max platformu, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen süreç sonunda netleşti ve platformun 15 Nisan’da BluTV’nin yerine geçeceği duyuruldu.

HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, discovery+ ve Eurosport içeriklerini barındıracak olan Max, aynı zamanda BluTV’ye ait yapımları da içerecek.

Hepsiburada Premium üyelerinin platforma erişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "BluTV, Max’e dönüşürken, Hepsiburada Premium üyeleri gelişmiş platforma ücretsiz erişimin keyfini çıkarmaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti. 

Max, Warner Bros., DC Universe, HBO Originals, Max Originals, discovery+, TLC, Cartoon Network ve BluTV’nin orijinal yapımlarını tek çatı altında topluyor. Platformda ayrıca CNN International, DMAX, TLC ve Cartoon Network gibi kanalların içerikleri de bulunacak.

Max Türkiye fiyatları

Standart paket:

- Aylık: 229,90 TL
- Yıllık: 2.299,00 TL
- Aynı anda 2 cihazda izleme
- İçerikler Full HD çözünürlük ve 5.1 surround ses desteğiyle sunulacak
- Çevrimdışı izleme için 30 içerik indirme hakkı

Özel paket:

- Aylık: 299,90 TL
- Yıllık: 2.999,00 TL
- Aynı anda 4 cihazda izleme
- İçerikler 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses desteğiyle sunulacak
- Çevrimdışı izleme için 100 içerik indirme hakkı

Mevcut BluTV aboneleri, otomatik olarak Standart Paket’e geçirilecek. Ancak uygulama mağazalarından abone olanlar ve Vodafone üzerinden ödeme yapanların yeniden abone olması gerekecek.

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