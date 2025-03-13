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Lamborghini bebek arabası üretti: İşte fiyatı...

Lamborghini ve Silver Cross, 500 adetle sınırlı özel üretim Reef AL Arancio bebek arabasını duyurdu. Model, süspansiyonlu tekerlekler ve lüks detaylar içeriyor.

Haber Merkezi
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Lamborghini bebek arabası üretti: İşte fiyatı...
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Lüks otomobil markası Lamborghini, ünlü İngiliz çocuk markası Silver Cross ile iş birliği yaparak özel üretim bir bebek arabası geliştirdi. Sınırlı sayıda üretilen "Reef AL Arancio", yalnızca 500 adetle satışa sunulacak.

Lamborghini ve Silver Cross'un ortak tasarladığı bu bebek arabası, her türlü zeminde konfor sunan tam süspansiyonlu tekerlekler ve otomobil tarzı fren pedalıyla donatıldı. Turuncu ve siyah renkleriyle dikkat çeken modelde, yüksek performanslı süet ve İtalyan deri detaylar bulunuyor.

Aynı zamanda taşıma karyolası, puset koltuğu, ayak örtüsü, araç koltuğu adaptörleri, güneş koruyucu, cibinlik ve yağmur kılıfları gibi ek aksesuarlar da pakete dahil.

Reef AL Arancio’nun 5.165 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulduğu belirtildi. Webtekno'da yer alan habere göre, sınırlı sayıda üretilen model, şu anda yalnızca İngiltere’deki Harrods mağazasında ve çevrimiçi platformlarda satışa çıkarıldı.

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