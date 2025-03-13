Trafikte yeni dönem: Kırmızı ışık ihlali yapanlar dikkat! Ehliyetiniz iptal edilebilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı kapsamında kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını açıkladı.

Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle kademeli olarak artırılacak ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücülere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlalinin cezası ne kadar olacak?

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde açıkladı:

- İlk ihlal → 5.000 TL ceza

- İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

- Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

- Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

- Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

- Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

6 i̇hlalde ehliyet tamamen i̇ptal edilecek

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeniden ehliyet alması gerektiğini belirtti.