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TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 29 Mart tarihinde oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararını büyük ölçüde verdi. Söz konusu kararın sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da geçerli olacağı aktarıldı.

Haber Merkezi
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TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem kararını verdi
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Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor da oynayacakları derbi müsabakaları Vincic'in yönetmesini talep etmişti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı hakem talebinin ardından gözler TFF'ye çevrilmişti.

TFF, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasary derbisi için orta hakem kararını büyük ölçüde verdi.

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yüzde 90 ihtimalle Türk hakem görev alacak. Öte yandan TFF'nin bu kararının ligde bu sezon oynanacak tüm maçlarda geçerli olacağı bildirildi.

TFF'nin yanı sıra MHK'nın düşüncesinin de bu yönde olduğu aktarıldı.

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