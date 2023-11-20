Samsun'daki kanlı çatışmayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Dededağı Mahallesi'nde dün kahvehanede çıkan silahlı kavgayla ilgili Doğukan G. ve Sefa B. ile olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan Emrah D. ile Burhan B. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaralılardan Erdal D'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, 19 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartışmıştı. Yakınlarının da karışmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. yaralanmıştı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.