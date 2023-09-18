Sanayi sitesi inşaatında vinç devrildi: 1 ölü
Arnavutköy'deki sanayi sitesi inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti
İHA
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Arnavutköy'de sanayi sitesi inşaatında kule vinç devrildi.
Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'ndeki sanayi sitesi inşaatında yaşandı. Aşırı rüzgar nedeniyle inşaat alanında bulunan kule vinç devrildi. Olayda vinç operatörü Cem Özhan (24) hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin Özhan'ın cansız bedeninin çıkartılması için çalışmaları sürüyor.