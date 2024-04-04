Sanayi sitesindeki yangınla ilgili 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangının ardından 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan, "Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır." açıklaması yapıldı.