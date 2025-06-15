Sancaktepe'de bir parka Sırrı Süreyya Önder'in adı verildi

Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı, Sarıgazi Nazım Hikmet Parkı ve Fatih Mahallesi Şiir Sokak Parkı için toplu açılış töreni düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımı tamamlanan Veysel Karani Mahallesi'ndeki parka, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı verildi.

Önder'in annesi ve kardeşi de açılılş törenine katıldı

Veysel Karani Mahallesi'ndeki Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı'nda düzenlenen açılışa, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve kardeşi Ali Önder, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ali Önder, "Ağabeyimizin adının böylesine güzel bir semtte, böylesine güzel bir parkta her aktivite içinde varken, bizim için barışmak için Sancaktepe'den aldıklarına her şey var. emekçilere, parkın üreme katkıları olan belediye başkanımıza, meclis üyelerine herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu park, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip"

Belediye Başkanı Alper Yeğin ise açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel ve Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun piyasaya sürülmesiyle atladığımız 15 projeyi, inşaat çalışmasını başlatmıştık. 15 projeden 3'ünü bugün açmak nasip oldu.

Bu park, yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip. İçerisinde basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, 400 metre yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve küçük bir araba mevcut. Bu güzel yaşamla, on binlerce Fatihimizle keyifle.

Mahallemizde, bin beş yüz metrekarelik bir alanda güzel bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Nazım Hikmet Parkı'nda kaldığımız ve halkımızın hizmetini verdik. Seçim öncesi Sancaktepe'ye ne söylediysek bir yerine getiriyoruz. devam ediyor, 8 Kreşte eğitim faaliyetleri sürüyor.

Yani 19 mahallemizin 16'sında, bu sene sonra kreşlerimiz oynana hizmet verecek. '8 tane sağlık ocağı' dedik, şu an 4 tanesinin inşaatını tamamladık. '2 tane spor salonu' planlanıyor, 2 bölgedeki spor salonu inşaatlarımız devam ediyor.

Göreve geldiğimizde, yeşil alan olup olmadığı mevcut durumda 2 parçayı çıkaracağımız belirtildi. 250 bin metrekarelik yeşil alan şu an 350 bin metrekarelik çıkarmış durumdayız."