Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü: 1 kişi enkaz altında kaldı

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde yaşandı. Metruk halde bulunan 2 katlı bir evin bir bölümü bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı.



Sancak Mahalle Muhtarı Mehmet Altuntaş, bir kişinin odun almak için içeri girdiği sırada çökmenin meydana geldiğini ve ekiplerin sağ olduğunu belirledikleri şahsı kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.