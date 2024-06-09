Şanlıurfa'da bir erkek, bileziklerini çalmak için komşusunu öldürdü

Şanlıurfa'da dün 29 yaşındaki Nur El Süleyman evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil komşusu çıktı

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden öldürdünüz” sorusuna “Pişman” cevabını veren zanlının cinayeti kadının elindeki altın bilezikleri almak için işlediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.