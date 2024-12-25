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Sarıyer'de okul servisi devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Sarıyer'de TEM Seyrantepe Rams Park hizasında Mahmutbey yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir okul servis aracı devrildi.

Haber Merkezi
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Sarıyer'de okul servisi devrildi! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
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İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda hızla gittiği iddia edilen bir hafif ticari araç önce bariyerlere ardından içinde 14'ü öğrenci 16 kişinin bulunduğu servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilirken kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarptıktan sonra savruldu

Kaza Sarıyer Seyrantepe'de TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ardından 34 LAU 743 öğrenci servisine vurdu. İçinde 14 öğrenci, bir hostes ve sürücünün bulunduğu servis aracı, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer öğrenciler ise, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Çocuklar tahliye edildi

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırıyor. O da sağa geçeyim derken araba yan yatıyor. Hostes ve çocuklar var. Hostes biraz yaralıymış. Çocuklarda bir şey yokmuş. Arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye etmişler" dedi.

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